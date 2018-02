Il ritorno degli One Dimensional Man: nuovo album e concerti in tutta Italia | News



You Don’t Exist è l’atteso ritorno discografico degli One Dimensional Man a sette anni distanza dall’ultimo lavoro in studio.

Gli One Dimensional Man, power rock trio composto da Franz Valente (batteria), Pierpaolo Capovilla (basso e voce) e Carlo Veneziano (chitarre), sono attivi dal 1995.

You Don’t Exist è il loro quinto album e sarĂ pubblicato il 23 febbraio 2018 per La Tempesta International con distribuzione Goodfellas.

A partire da marzo riprenderĂ anche l’attivitĂ live degli One Dimensional Man con date in tutta Italia. (La redazione)

Tour 2018 - One Dimensional Man

(prime date)

09 marzo - Giavera del Montello (TV), Benicio Live Gigs

15 marzo - Roma, Evol

17 marzo - Pomigliano d’Arco (NA), First Floor

18 marzo - Bologna, Freakout

23 marzo - Fermo, Heartz Club

12 aprile - Milano, Ohibò

13 aprile - Torino, Spazio 211