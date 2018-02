Sex & Food Ã¨ il nuovo album degli Unknown Mortal Orchestra. Ascolta il primo singolo American Guilt | News | Video

Sex & Food è il nuovo album degli Unknown Mortal Orchestra. Ascolta il primo singolo American Guilt | News | Video



Gli Unknown Mortal Orchestra hanno annunciato il nuovo album Sex & Food, anticipato dal primo singolo e relativo video del brano American Guilt.

La rock band neozelandese capitanata da Ruban Nielson sarà presto in Europa per le prime date dal vivo

e il nuovo album Sex & Food sarà disponibile a partire dal 6 aprile per Jagjaguwar con distribuzione Goodfellas.

Il nuovo album degli Unknown Mortal Orchestra è stato registrato in giro per il mondo, tra Seoul, Hanoi, Reykjavik, Mexico City, Auckland e Portland.

Sex & Food arriva a tre anni di distanza dall’ottimo e fortunato Multi-Love. (La redazione)