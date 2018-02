Imarhan: nuovo album e tre date in Italia per la band algerina | News | Concerti



Gli Imarhan, band algerina desert rock guidata da Moussa Ben Abderahmane, conosciuto con il nome di Sadam, arriva in Italia per tre date ad aprile per presentare dal vivo oltre al bellissimo album omonimo del 2016, il suo atteso seguito Temet, in uscita il prossimo 23 febbraio per City Slang Records.

Tre le date previste nel nostro Paese: il 2 aprile al Monk di Roma, il 3 aprile al Freakout di Bologna e 4 aprile 2018 all’Ohibò di Milano.

Ascolta Azzam e Ehad wa dagh, i primi due singoli estratti dal nuovo album. (La redazione)