Francis Trouble è il titolo del nuovo disco di Albert Hammond Jr. | News | Video

Francis Trouble è il titolo del nuovo disco di Albert Hammond Jr.



Il 9 marzo prossimo sarà pubblicato su Red Bull Records/Edel Francis Trouble, quarto lavoro discografico di Albert Hammond Jr.

Francis Trouble è un disco che esplora temi molto personali: la prematura morte di Francis, il suo gemello e l’effetto persistente che questo evento ha avuto nella sua vita e sulla sua musica. Nel 1979, Claudia la mamma di Albert ebbe un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza, ma Albert continuò a crescere senza che nessuno si accorgesse di lui sino al 6 mese di gravidanza della madre.

All’età di 36 anni, con la sua musica che stava prendendo una direzione diversa, Albert venne a conoscenza di ulteriori circostanze relative alla morte di Francis, e queste lo spinsero a chiedersi se questa nuova direzione musicale fosse l’emanazione di qualcosa che lui ed il suo gemello Francis si fossero scambiati nei pochi mesi trascorsi insieme nella pancia di loro madre, prima della prematura morte di Francis.

Prendendo a prestito una dichiarazione di Bowie, Hammond Jr dice:



“Quello che la musica dice può essere anche serio, ma come mezzo la musica non dovrebbe essere analizzata o presa troppo seriamente. Dovrebbe essere trasformata in una parodia di sé stessa. La musica è la maschera che il messaggio indossa, e io, l’artista, sono il messaggio”

.

Lavorando con questa linea guida, Hammond Jr ha creato Francis Trouble, un omaggio alla sua nascita e alla morte del suo gemello. Il numero 36 è particolarmente significativo; a 36 anni Albert scopre molti aspetti circa la morte di Francis che ancora non conosceva, il 9 aprile è la sua data di nascita (9 per 4 fa 36) e significativamente l’album è lungo 36 minuti.

Per celebrare l’uscita del disco Francis Trouble, Albert sarà in tour con i Killers, per quasi tutto il mese di febbraio, dopodiché verrà in Europa per suonare alcuni show con Franz Ferdinand. Tutte le date del tour segnate qui di seguito.

Guarda il video di Muted Beatings, singolo estratto dal nuovo disco Francis Trouble. (La redazione)