Lo Stato Sociale primi in classifica con il singolo Una vita in vacanza | News | Video



Una vita in vacanza, la canzone con cui Lo Stato Sociale ha conquistato pubblico e critica, guadagnandosi il podio del 68° Festival della Canzone Italiana e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, è al primo posto della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti della settimana.

Un nuovo record per questo brano che a una settimana dall’uscita ha già raggiunto quasi 2 milioni di streaming su Spotify e totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Una vita in vacanza è una riflessione sul mondo del lavoro di oggi, in cui i ragazzi mettono in discussione la tendenza sempre più diffusa a identificare completamente l’individuo con la sua professione.

Il brano è il racconto epico dello scontro fra il lavoro e la sua nemesi di sempre: la vacanza. Attraverso un elenco di professioni improbabili, il collettivo vuole spingere il pubblico a interrogarsi sui perché della nostra ricerca di definizione attraverso le scelte professionali.(La redazione)