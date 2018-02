Run The Jewels ambasciatori del Record Store Day 2018 | News | Video

Dopo i Metallica, Dave Grohl, Iggy Pop, Ozzy Osbourne, Jack White, St. Vincent e Chuck D, fra gli altri, tocca al duo hip-hop Run The Jewels il ruolo di ambasciatori dell’edizione 2018 del Record Store Day, che si celebrerà il prossimo 21 aprile.

L’annuncio è stato diffuso dallo stesso EL-P, la metà dei Run The Jewels, insieme a Michael Kurtz, co-fondatore del Record Store Day, e Rick Johnson durante il morning show Feedback di SiriusXM, condotto da Nik Carter e Lori Majewski.

EL-P e il rapper Killer Mike hanno un legame speciale con quest’iniziativa, avendo già pubblicato un singolo in occasione dell’edizione 2015 e altre produzioni durante il Record Store Day e Black Friday dello scorso anno.

Il loro legame con i negozi di dischi va ancora più indietro nel tempo, come ricorda Killer Mike.

I Run The Jewels nascono nel 2011 e hanno conquistato milioni di fan, con tre album acclamati dalla critica, concerti sold out, collaborazioni varie e persino un album di remix creato con i versi dei gatti.

Sono così felice di avere questi ragazzi come ambasciatori, e ha tutto molto senso! Ho visto la gioia dei loro fan quando sono in giro, durante gli in-store e ai concerti. Folle enormi di persone con background diversi che si uniscono per i Run The Jewels, e non posso fare a meno di pensare che è come andare in un negozio di dischi, dove i gusti musicali sono differenti ma c’è qualcosa in quei luoghi che tiene legate le persone tutte insieme. (Carrie Colliton, co-fondatrice del Record Store Day)