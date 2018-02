Alanis Morissette al Pistoia Blues Festival 2018 | News | Concerti



Torna il Pistoia Blues che giunge alla 39esima edizione e annuncia il primo grande nome internazionale del Festival: sarà Alanis Morissette a calcare per la prima volta il palco di Piazza Duomo il prossimo 10 luglio per quello che sarà un suo grande ritorno dal vivo in Italia a sei anni di distanza dal suo ultimo concerto.

Si tratterà di un’anteprima del Festival che avrà il suo cuore nei giorni di 13-14-15 luglio 2018 con l’intera città che per tre giorni vivrà di musica in diverse location.

Alanis Morissette è una delle cantanti e autrici più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo: avrà lei l’onore di aprire la nuova edizione del Festival. Divenuta celebre nel mondo con il suo bestseller Jagged Little Pill dove erano inclusi singoli come Ironic, All I Really Want, You Oughta Know, Hand In My Pocket, in carriera Alanis ha pubblicato 8 album di inediti con cui ha vinto 14 Canadian Juno Awards, 7 Grammy (e ottenuto ulteriori 14 nomination), ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe e venduto oltre 60 milioni di dischi.

Nel 2015 ha pubblicato un’edizione speciale del suo disco di debutto, ormai un cult della musica, Jagged Little Pill: Collector’s Edition che celebra i 20 anni dall’uscita. Alanis, che è stata inserita nel 2015 nella Canadian Music Hall of Fame, si dedica a numerosi progetti di beneficenza e ad organizzazioni umanitarie come Equality Now, Music Relief e UN Global Tolerance.

Nel 2016 ha lanciato anche un podcast mensile, Conversation with Alanis Morissette, che include interviste e conversazioni con autori, dottori, educatori e psicologi, affrontando molteplici argomenti e tematiche riguardo l’arte, la spiritualità e il benessere psico-fisico. Attualmente Alanis sta lavorando al nuovo disco di prossima uscita e sta scrivendo un libro. (La redazione)