Il cantautore americano John Hiatt torna in Italia per un’unica imperdibile data | News | Concerti



A tre anni dal suo show milanese, il cantautore americano John Hiatt torna in Italia per un’unica imperdibile data con The Goners feat. Sonny Landreth.

L’appuntamento è martedì 10 luglio prossimo alla Villa Mazzotti di Chiari (BS) nell’ambito del Chiari Blues Festival 2018.

Cantautore, pianista e chitarrista, John Hiatt è uno dei più longevi, influenti e rispettati musicisti, le cui canzoni sono state riprese da mostri sacri del panorama musicale internazionale come Bob Dylan, Eric Clapton, Iggy Pop, Joe Cocker e Bonnie Raitt. Nel corso della sua carriera ha suonato diversi stili musicali, tra cui new wave e country ed è stato nominato al Grammy Awards innumerevoli volte.

Terms Of My Surrender è il ventiduesimo album in studio negli oltre quarant’anni di carriera di Hiatt. Prodotto dal suo storico collaboratore Doug Lancio, il disco ha raggiunto la quarta posizione della classifica US Folk Albums e ha ottenuto due nomination ai Grammy Awards 2014. (La redazione)