Anne Erin “Annie” Clark, meglio nota al grande pubblico come St. Vincent, arriva in Italia per un’unica data per presentare il suo ultimo album Masseduction, pubblicato il 13 ottobre 2017 su Loma Vista Recordings e acclamato dalla stampa e dal pubblico.

L’appuntamento dal vivo con la musicista e cantante statunitense è per il 27 giugno 2018 al Magnolia di Milano. (La redazione)