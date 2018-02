Ecco l’illustrazione della ventitreesima edizione di Ferrara Sotto Le Stelle | News | Festival



Ecco l’illustrazione realizzata da Rocco Lombardi che accompagnerà la ventitreesima edizione di Ferrara Sotto Le Stelle, festival di che per l’occasione ha rinnovato anche la veste grafica del sito.

A oggi - per la storica rassegna italiana di musica contemporanea, alternativa e indipendente - sono stati annunciati The Breeders (martedì 5 giugno), LCD Soundsystem (mercoledì 13 giugno), Cigarettes After Sex (lunedì 9 luglio) e Kasabian (mercoledì 17 luglio). (La redazione)