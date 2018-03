El Paso, Texas: ottava edizione del Neon Desert Music Festival | Concerti



Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 si terrĂ a El Paso, Texas, l’ottava edizione del Neon Desert Music Festival.

A calcare il palco del Cleveland Square Park ci saranno Martin Garrix, Dillon Francis, Gucci Mane, Cardi B, Playboi Carti, At The Drive-In, Third Eye Blind, The Drums e molti ancora come Café Tacvba, Farruko, Bomba Estéreo e via discorrendo.

Due giorni di musica alternativa, indipendente e internazionale che spazieranno dalla dance al rap passando per il pop, l’hard rock… (La redazione)