La psichedelia dei Bitchin Bajas dal vivo in Italia | News | Concerti

Bitchin Bajas - band psichedelica americana composta da Cooper Crain, Dan Quinlivan e Rob Frye - arriva in Italia per tre date per presentare l’ultimo lavoro discografico dal titolo Bajas Fresh.

Il trio statunitense si esibirà il 10 maggio allo Spazio 211 di Torino, l’11 maggio al Monk di Roma e il 12 maggio 2018 al Locomotiv di Bologna.

Ascolta il singolo Circles on Circles estratto da Bajas Fresh, album pubblicato a novembre 2017 per Drag City. (La redazione)