Joan As Police Woman - Damned Devotion, 2018 | full album stream



Nuovo album per Joan Wasser, musicista e cantautrice americana meglio conosciuta come Joan As Police Woman.

Il nuovo lavoro discografico dell’artista di New York si intitola Damned Devotion ed √® stato pubblicato da Pias lo scorso 8 febbraio 2018.

A partire da oggi Damned Devotion è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Damned Devotion by Joan As Policewoman