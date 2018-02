MezzoSangue con il nuovo album Tree - Roots & Crown | News



Sarà pubblicato il 23 marzo prossimo per The Wolf e Artist First Tree - Roots & Crown, il nuovo doppio album di MezzoSangue.

Il progetto MezzoSangue nasce il 1° luglio 2012 con un video su YouTube, per partecipare al Capitan Futuro Rap Contest. Il rapper indossa fin da subito il passamontagna, che diventerà il suo segno di riconoscimento.

Lo stesso anno inizia la collaborazione con il produttore Squarta e il 5 novembre 2012 viene alla luce il suo primo lavoro, Musica Cicatrene Mixtape che riscuote un importante successo nella scena underground emergente.

Nel 2014 esce Soul of a Supertramp: l’album, uscito in free-download e successivamente in copia fisica, diventa virale nella comunità rap italiana e i concerti che ne seguono sono sempre più partecipati e sentiti dal pubblico di tutta Italia.

Dopo una lunga serie di show sempre più gremiti, MezzoSangue annuncia l’uscita del suo nuovo lavoro discografico dal titolo Tree – Roots & Crown. Guarda il trailer. (La redazione)