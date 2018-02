SXSW 2018, Austin, Texas: 15 artisti italiani alla conquista degli Stati Uniti | News | Festival | Concerti



Saranno 15 gli artisti italiani protagonisti del South by Southwest 2018 (SXSW), importante festival musicale che si tiene ogni anno, dal 1987, ad Austin, la capitale del Texas.

L’edizione 2018, che si terrà dal 9 al 18 marzo, vedrà alcune delle più interessanti proposte musicali italiane calcare i palcoscenici di Austin e animare due serate speciali in programma il 15 e il 16 Marzo, nelle sedi prestigiose di Maggie Mae Gibson Room e Stephen F’s Bar.

Gli artisti e le band della nuova scena alternativa italiana che si esibiranno al South by Southwest 2018 saranno: Altre di B, The Jackson Pollock, Weird Bloom, Denis The Night & The Panic Party, Violetta Zironi, Wrongonyou, Damian McFly, Fabrizio Cammarata, Sonars, Christaux, Espana Circo Este, Joan Thiele, l’italo-canadese Bruno Belissimo, Blindur e The Yellow Traffic Light. (La redazione)