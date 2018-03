LA MUSICA, PER ME di Luca D’Ambrosio. Dal 15 marzo in tutte le librerie e negli store online | News | Libri



Sarà pubblicato il 15 marzo prossimo da Arcana Edizioni La musica, per me, il libro del blogger appassionato di popular music Luca D’Ambrosio.

L’idea del libro, che vede la prefazione del giornalista e critico musicale Ernesto Assante, nasce all’indomani della lettura di Come funziona la musica di David Byrne, importante opera di analisi sociale, antropologica, tecnica, statistica e personale del magico quanto complesso mondo dei suoni e delle parole. Da questo incontro l’autore prende spunto per trasformare quell’affermazione in un quesito: Come funziona la musica? Una domanda che ha rivolto a musicisti, compositori e cantautori della scena italiana con esperienze, visioni e percorsi diversi.

La musica, per me è un collage di opinioni e riflessioni che mettono in luce il vissuto, la sensibilità e la passione di chi della musica ha fatto o tenta di fare un lavoro, un mestiere, un hobby o un semplice stimolo di vita.

Interventi di Manuel Agnelli, Remo Anzovino, Appino, Tony Face, Cesare Basile, Dodi Battaglia, Paolo Benvegnù, Brunori Sas, Flo, Giulio Casale, Tommaso Cerasuolo, Andrea Chimenti, Fabio Cinti, The Niro, Marcello Cunsolo, Teresa De Sio, Raiz, Giancarlo Frigieri, Luca Gemma, Stefano Giaccone, Umberto Maria Giardini, Flavio Giurato, Cristiano Godano, Iacampo, Claudio Lolli, Luca Madonia, Nada, Militant A, Erica Mou, Lilith, Giancarlo Onorato, Omar Pedrini, ’O Zulù, Johann Sebastian Punk, Edda, Mara Redeghieri, Ghigo Renzulli, Rettore, Bobo Rondelli, Enrico Ruggeri, Luca Sapio, Miro Sassolini, Ivan Segreto, Marino Severini, Carlot-ta, Riccardo Sinigallia, Teho Teardo, Mario Venuti, Amerigo Verardi, Piotta.

Luca D’Ambrosio (Sora, 1970) è un blogger con la passione per la musica. Ideatore e responsabile di Musicletter.it, ha scritto per importanti webzine (Sentireascoltare, Extra! Music Magazine) e riviste («Il Mucchio Selvaggio», «Gazzetta Italia», «La Rivista»). È consulente di programmi radiofonici della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed è membro della giuria delle Targhe Tenco. “L’amore per un disco è un sentimento reale” è il suo motto.

La musica, per me. Come funziona la musica? Rispondono 50 artisti italiani (Arcana Edizioni, 2018) sarà disponibile il 15 marzo prossimo in tutte le librerie e negli store online. Per informazioni e richieste di materiale promozionale scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica: angelobernacchia@litedizioni.it. Per scaricare la copertina del libro, cliccate qui. (La redazione)