Damien Jurado con il nuovo album The Horizon Just Laughed. Ascolta Over Rainbows and Rainier | News | Video

Damien Jurado con il nuovo album The Horizon Just Laughed. Ascolta Over Rainbows and Rainier



Nuovo album in arrivo per il cantautore americano Damien Jurado. Si intitola The Horizon Just Laughed è sarà pubblicato il 4 maggio 2018 per Secretly Canadian con distruzione italiana affidata a Goodfellas.

Come i precedenti album di Damien Jurado anche il nuovo The Horizon Just Laughed è iniziato con un sogno.

Questo è il primo disco dell’artista di Seattle prodotto totalmente dall’artista statunitense in oltre 20 anni di carriera, nonché l’album più personale che abbia composto nella sua vitae più radicato della trilogia di Maraqopa, composta da Maraqopa del 2012, Brothers and Sisters of the Eternal Son del 2014 e Visions of Us on the Land del 2016.

Le 11 canzoni del nuovo lavoro discografico di Damien Jurado sono state registrate con Alex Bush a Irvine, California, presso i Sonikwire Studio.

In attesa della pubblicazione di The Horizon Just Laughed, guarda il video diretto da Jordan Halland del primo singolo Over Rainbows and Rainier. (La redazione)