Primo album in arrivo per le giovani statunitensi The Aces | News | Video

Le Aces, quartetto originario dello Utah, daranno alle stampe il loro primo album dal titolo When My Heart Felt Volcanic.

L’uscita del disco della band tutta al femminile è prevista per il 6 aprile prossimo su Red Bull Records con distribuzione Edel.

When My Heart Felt Volcanic segue l’EP I Don’t Like Being Honest uscito nel 2017 e acclamato dalla critica.

Volcanic Love è il videoclip del primo singolo che anticipa il debutto sulla lunga distanza delle statunitensi The Aces. (La redazione)