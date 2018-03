Hi | Fi Gloom - Ivory Crush, 2018 | full album stream



Uscirà il 12 marzo 2018 per La Clinica Dischi l’album d’esordio della band trentina Hi | Fi Gloom dal titolo Ivory Crush.

Frutto di un minuzioso lavoro di composizione durato quasi tre anni, Ivory Crush è un disco caratterizzato da sonorità elettroniche eteree e delicate e da una grande cura e attenzione nella scelta dei suoni; atmosfere algide e minimali fanno da sfondo a linee vocali dirette e immediate, che traggono ispirazione da artisti come Asgeir, James Blake, Nick Murphy e più in generale da una certa scena elettronica alternativa che negli ultimi anni ha introdotto importanti elementi di novità nell’ambito della musica pop.

“Ivory Crush è distruggere per proteggere. Ivory Crush è rinnegare per sopravvivere. Ivory Crush è innocenza da sacrificare. Ecco il miglior movente.” Hi | Fi Gloom

I testi (in lingua inglese) fanno riferimento a esperienze personali, a stati d’animo reali e suggestioni puramente soggettive legati ai rapporti umani, l’intimità, la nostalgia, la comunicazione interpersonale.

“Se questo mondo non sa ascoltare, sarà l’universo a poter sentire. C’è nascosta una voce. Oltre il silenzio. Parlerà.” Hi | Fi Gloom

A partire da oggi Ivory Crush degli Hi | Fi Gloom è in anteprima streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)