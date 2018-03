Nuovo album per gli scozzesi The Fratellis. Guarda il video | News



Con il loro album di debutto Costello Music del 2006 hanno venduto più di un milione di copie nella sola Gran Bretagna e conquistato il pubblico britannico e mondiale.

Dopo 4 album e molti spettacoli in tutto il mondo, le leggende indie rock scozzesi tornano con un nuovo, energico album, affascinante e ironico.

Il disco si intitola In Your Own Sweet Time e, come il loro debutto, è prodotto da Tony Hoffer (Beck, The Kooks, M83, Belle & Sebastian), nominato sei volte al Grammy e ai Mercury Awards.

In Your Own Sweet Time vedrà la luce il 16 marzo prossimo su Cooking Vinyl con distribuzione Edel. Guarda il video di Starcrossed Losers, singolo estratto dal nuovo disco della band scozzese. (La redazione)