Record Store Day 2018: centinaia di dischi in uscita il 21 aprile | News



Sono centinaia le pubblicazioni annunciate a pioggia dall’industria discografica italiana per il 21 aprile in occasione dell’undicesima edizione del Record Store Day, l’iniziativa nata negli Stati Uniti dedicata ai negozi indipendenti e celebrata con anteprime, ristampe ed edizioni speciali.

Dei leggendari Led Zeppelin arriva un 45 giri giallo con due versioni inedite di Rock’n’Roll e Friends, stesso formato per i Fleet Foxes, in uscita con la Choral version di Crack Up, title track del loro ultimo lavoro discografico, e un Live in Montreux di In The Morning.

Quattro i titoli di David Bowie: il triplo Welcome To The Black Out (Live London ’78) registrato dal vivo da Tony Visconti, Bowie Now disponibile in copia promozionale nel ’77 solo negli Stati Uniti, il singolo Let’s Dance (Demo) pubblicato in digitale lo scorso gennaio e infine David Bowie, l’omonimo disco di debutto adesso pubblicato in vinile blu e rosso, un lato in mono e l’altro stereo.

Van Morrison anticipa l’uscita del nuovo disco You’re Driving Me Crazy con Close Enough For Jazz / The Things I Used To Do composto insieme a Joey DeFrancesco, due gli inediti di Ryuichi Sakamoto presenti in ff2, la Detroit Edition del primo degli Stooges è curata da Jack White e Ben Blackwell della Third Man e ritorna la storica band gallese The Alarm con il singolo Where Two Rivers Meet, da un nuovo album nei negozi il 4 maggio.

The Weight Of History / Only Once Away My Son del duo Brian Eno & Kevin Shields segna l’ennesimo incontro tra l’ambient music e l’alt-rock del chitarrista dei My Bloody Valentine, mentre i Cure pubblicano un doppio picture disc di Mixed Up e la sua versione extra, Torn Down: Mixed Up Extras 2018 con sedici remix inediti curati da Robert Smith.

Tra gli italiani, di Pino Daniele arriva nei negozi Tracks, un vinile estratto da un progetto più ampio di prossima pubblicazione curato dall’Ente Pino Daniele Trust Onlus dal titolo Quando, è inedito invece il brano Migranti di Francesco Guccini e Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini interpretato da Enzo Iacchetti & I Musici.

Torna sugli scaffali Trenodia/I Discorsi di Mina, un singolo della fine del ’67 e ritirato dai negozi all’inizio del ’68, raro come alcune registrazioni di Carlo Martello e altre storie di Fabrizio De André, risalenti al suo periodo con la Karim, l’etichetta discografica co-fondata dal fratello Giuseppe.

Ristampa in vinile oro per l’album di debutto della band indie rock Stella Maris dell’ex-Moltheni Umberto Maria Giardini, in versione 45 giri invece Celluloide/Del Mondo dei CSI.

Due i dischi di Enzo Jannacci: Gheru Gheru, con otto canzoni quasi dimenticate, dalla title track a Un amore da 50 lire e Ja Ga Brothers in coppia con Giorgio Gaber, in un vinile colorato con una copertina in tipico stile Blues Brothers.

Antonello Venditti con Sotto Il Segno dei Pesci/Sara segna il quarantennale mentre sono venticinque per Senza Vento/Sangue Impazzito dei Timoria.

Tanti anche gli anniversari internazionali: da Judge Sympathy/Never To Be Mine di Duke Reids All Stars & Roland Alphonso, il disco che cinquantanni fa ha inaugurato la Trojan Records, contemporaneo di Song Of Innocence, il capolavoro psichedelico di David Axelrod. Ne compie quaranta Let’s Get It On di Marvin Gaye, di cui sarà disponibile anche l’album Sexual Healing Remixes, trenta 1987 dei Whitesnake e venti Sexy Boy degli Air, solo per citarne alcuni.

Per gli appassionati di sonorità hip hop e funk il box set in metallo dei Run The Jewels, ambassador di quest’edizione del Record Store Day, il picture disc di Keep it Thoro di Prodigy of Mobb Deep, Black Sunday Remixes dei Cypress Hill con alcuni remix inediti, la cassetta di Enter The Wu-Tang Clan 36 Chambers del Wu-Tang Clan, in uscita anche con The Saga Instrumental, Dre Day di Dr. Dre con un inedito, Juicy di Notorius B.I.G ristampato per la prima volta come 1999 di Prince.

E ancora Giant di Johnny Guitar Watson, Motown Funk Vol.2 e The Sugar Hill un box set quadruplo con le produzioni dell’omonima label. Per chi ama le sonorità elettroniche imperdibile il triplo di Goldie 25 Years of Goldie, Unreleased and Remastered.

Tanti i titoli pubblicati per la prima volta in vinile. Dal monumentale Orphans di Tom Waits saranno disponibili i tre singoli album; triplo il vinile di Animal Serenade di Lou Reed, doppio A-Sides dei Soundgarden, includono anche un dvd il doppio Live at Sin-é di Jeff Buckley e il quintuplo Live at Folsom Prison di Johnny Cash, che contiene le prove del concerto presso il carcere californiano.

In Sundragon Sessions dei Ramones si trovano i primi take da Leave Home e ancora Black Masquerade dei Rainbow, Live from CBGB’s dei Living Colour, Live at BBC della splendida Bobbie Gentry, A Poet’s Life di Tim Armstrong (Rancid) e Drammi Gotici di Ennio Morricone, in uscita anche con ‘Un Esercito di 5 Uomini’ che ne celebra il quarantennale.

Tra le colonne sonore, due i dischi dedicati alla serie Twin Peaks: Music From The Limited Event Series, un picture con diciotto tracce di cui sei totalmente nuove prodotte da Angelo Badalamenti e Music From The Limited Event Series Score, con la musica dell’ultima serie.

E ancora il picture disc Enter the Dragon di Lalo Schifrin, Il Mago di Oz, A Venezia Un Dicembre Rosso Shocking di Pino Donaggio, Squadra Antigangster dei Goblin e tantissimi altri.

C’è spazio anche per la classica, con un’edizione speciale di Casta Diva di Maria Callas, e per un album di canzoni per bambini del cantante Kenny Loggins, Return to Pooh Corner, scritte da John Lennon, Rickie Lee Jones, Paul Simon e Jimmy Webb.

Come ogni anno Radio Capital è la radio italiana ufficiale del Record Store Day e il 21 aprile renderà omaggio a tutti i negozi di dischi indipendenti con una programmazione interamente dedicata all’iniziativa.

La lista completa dei dischi disponibili nei negozi italiani sarà a breve online su www.recordstoreday.it. (La redazione)