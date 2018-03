Moaning - S.T. - 2018 | full album stream



I losangelini Moaning sono una band post-punk formata da Sean Solomon, Pascal Stevenson e Andrew MacKelvie.

Il trio americano riesce a esprimere tutta l’agitazione della loro epoca, dove le infinite possibilità artistiche si scontrano con la paura e i dubbi di un futuro incerto.

I Moaning si muovono tra il sentimentale e il catastrofico. E questo nuovo omonimo lavoro discografico, pubblicato lo scorso 2 marzo da Sub Pop e distribuito in Italia da Audioglobe, è in qualche la prova evidente di questo stato di agitazione e conflittualità .

Un disco intimo, visionario ed energico che a partire da oggi è possibile ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

