Erlend Oye, la metÃ  dei Kings Of Convenience, dal vivo in Italia | News | Concerti

Erlend Øye è conosciuto in tutto il mondo come la metà occhialuta dei Kings Of Convenience, duo acustico di fama internazionale, rappresentante più autorevole del New Acoustic Movement, con all’attivo album importanti come Quiet Is the New Loud, Riot on an Empty Street e Declaration of Dependence.

Il cantante, musicista e produttore norvegese è inoltre leader del progetto dance/electro pop come The Whitest Boy Alive ed è inoltre fondatore dell’etichetta discografica Bubbles Records.

Erlend Øye con Legao (2014) si è confermato come uno dei più talentuosi artisti della sua generazione, capace di unire con eleganza e romanticismo il songwriting all’eclettismo musicale tipico dei paesi nordeuropei.

Ad aprile prossimo Erlend Øye sarà in Italia in versione acustica per quattro imperdibili date. Precisamente: il 10 aprile al Santeria Social Club di Milano, l’11 aprile al Sala dei Giganti di Padova, il 13 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 14 aprile al Covo di Bologna. (La redazione)