Young Fathers - Cocoa Sugar, 2018 | full album stream



Terzo album per la formazione scozzese Young Fathers. Si intitola Cocoa Sugar e arriva dopo l’esordio del 2014, Dead, e il successivo White Men Are Black Men Too del 2015.

Il nuovo album del trio neo soul/alternative hip hop di Edimburgo composto da Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole e Graham “G” Hastings è stato pubblicato il 9 marzo 2018 da Ninja Tune.

A partire da oggi Cocoa Sugar è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi