Todays 2018: torna la quarta edizione di uno dei festival italiani piÃ¹ attesi. The War on Drugs prima band annunciata | News | Concerti

Todays 2018: torna la quarta edizione di uno dei festival italiani più attesi. The War on Drugs prima band annunciata



Dopo aver trionfato all’ultima edizione dei Grammy Awards aggiudicandosi il premio per il Best Rock Album, gli americani The War on Drugs arrivano in Italia per un’unica data con il loro quarto album A Deeper Understanding, pubblicato lo scorso agosto su etichetta Atlantic Records.

L’appuntamento è allo Spazio 211 open air il 24 agosto per il Today Festival 2018, uno dei festival più ambiziosi della stagione italiana, con una line-up capace di mescolare leggende internazionali e nuove stelle italiane. (La redazione)