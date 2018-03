Il ritorno dei Bud Spencer Blues Explosion con Vivi Muori Blues Ripeti | News | Video

Dopo quattro anni d’attesa, tornano i Bud Spencer Blues Explosion, lo straordinario duo formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, con un nuovo energico disco di inediti: Vivi Muori Blues Ripeti, in uscita il 23 marzo per La Tempesta Dischi.

Si tratta di un album urgente e vitale, dedicato alla vita, alla sensualità e al viaggio, incentrato su un linguaggio semplice, ma maturo e diretto. Una scelta – quella della sincerità – che ha riguardato anche la produzione: Vivi Muori Blues Ripeti è stato realizzato completamente in analogico; al mixer e al registratore a nastro, l’abile mano di Marco Fasolo, leader dei Jennifer Gentle.

“Abbiamo attaccato le polaroid e i poster più belli sui muri, portato tutte le chitarre, le batterie e i microfoni in sala prove, abbiamo chiamato a jammare tutti gli amici musicisti che come noi si fiutano al parco come i cani. È stato un processo di capitalizzazione delle idee durato un anno e mezzo, quasi fossimo due artigiani. Poco tempo prima in Australia un amico (Tommaso Colliva) ci ha fatto notare sulla valigia di un musicista l’adesivo ‘Eat Sleep Blues Repeat’, da qui l’idea di utilizzare questo titolo per il nostro nuovo album, rivisto a modo nostro. Noi siamo gente semplice, siamo una band istintiva che vive di urgenza, quelli che lo fanno perché devono. Questo album parla di vita, di morte e di amore ed è un disco sexy, perbacco, noi siamo pronti a questo viaggio.” Bud Spencer Blues Explosion