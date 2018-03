La grande festa di Panico | News | Concerti



A Bologna dall’11 al 14 aprile 2018 Panico Concerti e Modernista organizzano una grande festa per celebrare la loro fusione.

Sul palco: Pop X, Francesco De Leo, Altre di B, Julie’s Haircut, Colombre, I Camillas, Cesare Basile, Flavio Giurato, Giovanni Succi, Angelo Sicurella, Halfalib, Johann Sebastian Punk, Her Skin, K-Conjog, Gioacchino Turù, Maisie, Makai, Musica Per Bambini, San Diego, Simona Norato, Tobjah.

La Grande Festa di Panico si svilupperà per tutto l’arco della settimana in quattro differenti location e con oltre venti concerti dal vivo ed altre attività extra musicali attualmente in via di definizione. (La redazione)