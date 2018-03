Ypsigrock 2018: ecco le prime band annunciate | News | Concerti



Inizia a prendere forma la 22ª edizione di Ypsigrock, il boutique Festival dell’estate italiana, in programma dal 9 al 12 agosto 2018 a Castelbuono, nelle spettacolari venue del borgo medievale siciliano fatte da storici cortili, chiostri, piazze e chiese sconsacrate che si trasformeranno negli stage dove si esibiranno gli artisti inseriti in line up.

The Horrors, The Radio Dept., Youngr, Blue Hawaii e Shame sono solo le prime band confermate per questa edizione e già da questi annunci è evidente come le intenzioni della direzione artistica siano quelle di regalare agli ypsini uno spaccato multiforme della migliore scena alternative e indie rock internazionale, fatta di esibizioni uniche e live esclusivi in grado di fare, ancora una volta, di Ypsigrock uno degli eventi più attesi nel panorama dei festival del vecchio continente. (La redazione)