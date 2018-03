La ristampa del debutto di Durand Jones & The Indications in streaming integrale | News



Durand Jones & The Indications è sicuramente una delle band più interessanti della moderna scena soul americana, fulgido esempio di come rinnovare senza snaturare un suono e uno stile immortali.

L’esordio di Durand Jones & The Indications è stato pubblicato nel 2016 dalla Colemine Records, ora dopo numerosi show sold out e il passaparola positivo viene ripubblicato e distribuito in tutto il mondo dalla Dead Oceans.

L’album omonimo è stato accolto positivamente da parte della critica americana, che ha paragonato il loro esordio a quello di artisti del calibro di Lee Fields e del compianto Charles Bradley.

Durand Jones & The Indications è in cima alla lista dei titoli più attesi dagli amanti del soul del vecchio continente.

Durand Jones e i suoi The Indications sono nativi dell’Indiana, USA, la band è composta da Aaron Frazer (batteria), Blake Rhein (chitarra), Kyle Houpt (basso) e Justin Hubler (organo).

L’album è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi