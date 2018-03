Rai - Aveva ragione Cobain, 2018 | full album stream



Rai nasce a Lodi, nel cuore della Pianura Padana, dove la nebbia, le nutrie e interminabili distese di campi offrono uno spettacolo molto simile a quello delle Pampas argentine. In bianco e nero però e decisamente fuori fuoco.

Aveva ragione Cobain, in uscita per Tikka Music/New Model Label il 23 marzo 2018, è il suo nuovo disco, un EP che parla prevalentemente delle proprie emozioni, in un’epoca in cui trovare un equilibrio interiore non è affatto semplice, almeno che se non si faccia uso dell’ironia.

Aveva ragione Cobain è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)