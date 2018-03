Enzo Beccia - Per chi viaggia leggero, 2018 | full album stream



Per chi viaggia leggero è il nuovo lavoro del cantautore pugliese Enzo Beccia, nato a partire dalle parole di Fiorenza Sasso e con la produzione artistica di Enea Bardi.

Il viaggio come ricerca, per un lavoro che è più di un semplice disco e per cui viaggiare leggeri significa mettere a fuoco ciò che davvero conta.

Sette brani, che spaziano tra cantautorato, venature jazz e influenze popolari ed etniche, accompagnati da un libro di piccoli racconti, per un’esperienza musicale e narrativa a tutto tondo.

Per chi viaggia leggero è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)