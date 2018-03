I Flaming Lips dal vivo in Italia per un’unica data | Concerti | News



Vincitori di tre Grammy Awards, i Flaming Lips sono una delle band più durature, imprevedibili, influenti e universalmente rispettate della loro generazione, definita una delle migliori live band di sempre grazie ai suoi show che stravolgono i sensi , caratterizzati da costumi e scenografie particolari, palloni gonfiabili, marionette, proiezioni video, giochi di luci, teste giganti, confetti e soprattutto quello che è ormai da anni il loro marchio di fabbrica: una palla di plastica trasparente dentro la quale il leader Wayne Coyne attraversa il pubblico in sala.

Nel 2017 i Flaming Lips tornano con un album in cui proseguono le loro sperimentazioni orientandosi però sulla forma-canzone, rifacendosi alle parti migliori dei loro album maggiormente acclamati dalla critica The Soft Bulletin (Warner Bros. Records, 1999) e Yoshimi Battles The Pink Robots (Warner Bros. Records, 2002).

In Oczy Mlody non mancano gli ospiti: il comico e cantante Reggie Watts partecipa a There Should Be Unicorns e, dopo la collaborazione sull’album Miley Cyrus & Her Dead Petz, la Cyrus presta la sua voce a We a Famly.

Dopo lo strabiliante appuntamento italiano del 2017, i folli Flaming Lips tornano in Italia per uno show imperdibile mercoledì 14 novembre 2018 all’Alcatraz di Milano. (La redazione)