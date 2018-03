Post_Human Folk Music: il ritorno discografico di Maurizio Marsico con il suo alter ego Monofonic Orchestra | News



Dopo The Sunny Side Of The Dark Side del 2017, raccolta dedicata ai fumettosi anni ‘80 di Maurizio Marsico, l’incatalogabile artista torna dal 30 marzo per Spittle New e Goodfellas con Post_Human Folk Music, nuovo album a nome Monfonic Orchestra.

Maurizio Marsico a cavallo tra la fine degli anni ‘70 e gli ‘80 è stato un pioniere pop, capace di mescolare punk, wave, dance, rap e dub con l’estetica e l’urgenza dell’Italia di Frigidaire e Stefano Tamburini.

Oltre a Monofonic Orchestra altri alias di Maurizio Marsico sono stati The Space Boys, Fontana e Frisk the Frog.

In Post_Human Folk Music troverete le risonanze e i cromatismi dell’electrofunk pre e post kraftwerkiano, così come la libertà creativa della scuola tedesca e dei kraut-mondi, con la differenza che se nei Can si sente l’influenza di Stockhausen, qui zampettano Berio, Nono, Bussotti e un Ennio Morricone in acido.

An Eyebrow in Cursed Fair è il primo singolo estratto da Post_Human Folk Music di Monofonic Orchestra. Buon ascolto. (La redazione)