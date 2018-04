Ferrara Sotto le Stelle 2018 con The Breeders, LCD Soundsystem, Cigarettes After Sex, Kasabian | News | Concerti



Nato nel 1996 Ferrara Sotto le Stelle presenta ogni anno nella splendida cornice di Piazza Castello, nel cuore della città, un ricco calendario di appuntamenti importanti, che spaziano all’interno di tutta la musica contemporanea e indipendente.

L’edizione del 2018, che ci vede anche quest’anno partner, è in via di definizione.

A oggi, tuttavia, sono stati confermati nomi davvero strepitosi: The Breeders + Pip Blom (martedì 5 giugno), LCD Soundsystem + Shit Robot Dj Set (mercoledì 13 giugno), Cigarettes After Sex (lunedì 9 luglio), Kasabian (martedì 17 luglio).

A giorni il nostro blog metterà in palio n.2 biglietti per il concerto della formazione americana The Breeders, n.1 biglietto per gli LCD Soundsystem e n.1 biglietto per i Cigarettes After Sex.

Pertanto, se siete interessati a partecipare ai nostri contest, restate sintonizzati sulle nostre pagine. (La redazione)