Gli Editors dal vivo in Italia. Ascolta il nuovo album, Violence, in streaming integrale | News | Concerti



Gli Editors sbarcano in Italia per un’unica data, il 22 aprile 2018 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per presentare oltre ai successi degli album pubblicati sino a oggi, il nuovo lavoro Violence, pubblicato il 9 marzo scorso su Play It Again Sam.

Violence, acclamato da pubblico e critica, è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi