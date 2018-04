Contest: 5 biglietti omaggio per Ferrara Sotto le Stelle 2018. Scopri come vincerli | News | Concerti



Il nostro blog, in accordo con l’organizzazione di Ferrara Sotto le Stelle 2018, a oggi mette in palio un totale di 5 biglietti omaggio per i seguenti concerti:

- n. 2 biglietti per The Breeders (martedì 5 giugno) // contest in corso

- n. 1 biglietto per LCD Soundsystem (mercoledì 13 giugno)

- n. 1 biglietto per Cigarettes After Sex (lunedì 9 luglio)

- n. 1 biglietto per Kasabian (martedì 17 luglio)

Per tentare di aggiudicarsi gli ingressi omaggio bisognerà collegarsi alla nostra pagina Facebook (clicca qui) e attendere la pubblicazione del contest relativo a ciascun concerto desiderato.

I più attenti e veloci saranno premiati. Buona fortuna! (La redazione)