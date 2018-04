Anderson .Paak dal vivo in Italia per un’unica data | News | Concerti



Dopo il sold out della sua prima data italiana da headliner lo scorso anno a Verona, Anderson .Paak torna nel nostro Paese con i suoi The Free Nationals per una data unica mercoledì 18 Luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano).

Cantante, cantautore, rapper, batterista e produttore discografico, Brandon Paak Anderson, meglio conosciuto sotto il nome di Anderson .Paak, ha una personalitĂ artistica poliedrica che gli permette di muoversi abilmente tra hip hop, soul, funk e R&B.

Sin dal 2011 Paak ha iniziato a farsi strada nel mondo musicale che gravitava nell’area di Los Angeles, fino al debutto discografico, nel 2012 con O.B.E. Vol.1, album pubblicato sotto lo pseudonimo di Breezly Lovejoy.

Il vero e proprio successo per l’artista americano è arrivato nel 2014 con la realizzazione di Venice, primo progetto siglato Anderson .Paak e con il successivo Malibu del 2016, album per il quale ha ricevuto la nomination al Grammy per il Best Urban Contemporary Album e il Best New Artist.

E non solo: il 2016 è stato proprio un anno d’oro per l’artista californiano che ha ricevuto le nomination anche ai BET Hip Hop Awards e ai Soul Train Music Awards. Inoltre, ha iniziato il suo lunghissimo tour a supporto delle date di Bruno Mars.

Anderson .Paak sarà in Italia con la sua band The Free Nationals e, come sempre, il pubblico dovrà aspettarsi tante sorprese per questo incredibile live: Paak ha annunciato l’arrivo del nuovo album per il 2018. (La redazione)