Vivi per miracolo Ã¨ il nuovo album dei bergamaschi Spread | News

Vivi per miracolo è il nuovo album dei bergamaschi Spread | News



Vivi per miracolo è il terzo album in studio per i bergamaschi Spread e rappresenta a pieno il percorso musicale e le mille sfaccettature della band bergamasca, che si lascia alle spalle il sound più cupo dei primi dischi senza rinunciare a momenti di grande potenza e intensità.

Già dal titolo si comprende la natura contrastata del disco: il miracolo di essere vivi e l’ansia derivata dalla sua naturale precarietà. I brani si sviluppano in modo imprevedibile passando repentinamente da melodie angeliche a turbini di fatalismo e violenza.

Vivi per miracolo è un disco nato dall’improvvisazione e, grazie alle sapienti mani di Alberto Ferrari registrato in session live su nastro per preservare l’attitudine più autentica della band.

Dieci nuovi brani pubblicati il 30 marzo scorso per l’etichetta GoDown Records e distribuito da Music For The People. (La redazione)