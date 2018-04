MEI 2018: dal 28 al 30 settembre | News



Il MEI - Meeting degli Indipendenti da quasi 25 anni è il punto di riferimento dell’ambiente musicale indipendente ed emergente italiano, rappresentando il punto d’incontro naturale tra le realtà che hanno fatto la storia della Musica italiana degli ultimi decenni.

Fondato e diretto da Giordano Sangiorgi, ha saputo indicare la strada nel confuso mondo del mercato musicale, creando una rete forte e stabile, scegliendo e valorizzando le migliori produzioni musicali.

Questo ha fatto del MEI il polo principale delle nuove promesse della musica italiana, lo strumento perfetto per valorizzare al meglio il proprio lavoro tramite una struttura capace di dare la giusta diffusione ed il giusto spazio ai nuovi artisti, nonché specchio fedele dei tempi.

Oggi il MEI naviga verso i 25 anni di attività in un ambiente musicale profondamente cambiato, la rivoluzione digitale è una realtà stabile che ha fagocitato il mercato, stavolta per davvero, la Tv, la radio ed il supporto fisico hanno lasciato il passo a YouTube e Spotify dando la possibilità a ogni buon artista di arrivare al pubblico senza un filtro ma allo stesso tempo di vedere drasticamente ridotte le risorse raccolte per ogni ascolto e diffusione del proprio progetto musicale.

Cambiamenti repentini, come quello della liberalizzazione dei diritti e di un nuovo modello di fruizione dell’evento live, che hanno portato ad un momento di inevitabile confusione professionale, e a un ambiente a tratti spaesato… e quindi: dove siamo? Che periodo stiamo vivendo? Quali sono i risvolti possibili del prossimo futuro? Quali sono le difficoltà che dobbiamo superare e quali invece le opportunità che possiamo sfruttare? Cosa possiamo fare (insieme) per migliorarci?

Dare una risposta a queste e altre domande sarà l’obiettivo del MEI 2018. Come? Stimolando il dialogo ed il confronto in maniera ragionata, portando all’attenzione generale esempi virtuosi, proponendo le espressioni musicali più vicine all’oggi senza dimenticare ieri e il percorso che ci ha portati qui.

Un’edizione che proporrà il MEI come istituzione super partes, apertamente incline al confronto ed alla collaborazione con ogni realtà di valore. Casa accogliente e Agorà della musica italiana per “riprendersi la musica”.

La Squadra del MEI è composta da:

Direttore: Giordano Sangiorgi

Responsabile Organizzativo: Francesco Galassi

Responsabile Logistica: Cinzia Magnani

Responsabile Expo e Mostre: Roberta Barberini

Responsabile PIMI - Premio Italiano Musica Indipendente: Federico Guglielmi

Responsabile PIVI - Premio Italiano Videoclip Indipendente: Fabrizio Galassi

Responsabile Forum del Giornalismo Musicale e Circuito d’Autore Premio dei Premi: Enrico Deregibus

responsabile Targa Mei Musicletter: Luca D’Ambrosio

Il Meeting degli Indipendenti 2018 si terrà il dal 29 settembre al 30 settembre, con un’anteprima il 28 settembre. (La redazione)[/i]