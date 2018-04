Luca Casali - La sesta estinzione, 2018 | full album stream



Uscirà il 16 aprile 2018 per La Clinica Dischi il nuovo album del cantautore riminese Luca Casali dal titolo La sesta estinzione.

Luca Casali è un cantautore riminese, trasferitosi per alcuni anni in Australia e in Nuova Zelanda: una scelta che cambierà radicalmente la sua vita e la sua musica. Gli enormi spazi, i silenzi e i colori della terra ancestrale forniscono al cantautore la profondità necessaria per iniziare un percorso artistico musicale maturo.

Rientrato in Italia, si inserisce nell’emergente scena cantautorale romagnola intrecciando diverse collaborazioni e presentando i suoi primi brani inediti. Il progetto di Luca Casali prende forma e si sviluppa tra sonorità uniche ed evocative. Una fusione di generi musicali, con richiami che vanno dal blues al folk alla roots music, passando (in alcuni tratti) per l’alternative rock.

La sesta estinzione è un concept album. L’idea del disco prende spunto dalla teoria scientifica che ipotizza una nuova estinzione di massa, la sesta nella storia del nostro pianeta. L’album è concettualmente diviso in due parti.

“Nella prima metà del disco si respirano atmosfere scure e crepuscolari, una visione del prossimo futuro incerta, dettata oltre che da previsioni e catastrofi ambientali anche da movimenti e scontri socio/culturali in una società sempre più multietnica. Nella seconda metà si ha un cambio, le immagini si ammorbidiscono e i suoni, pur restando gravi e profondi, si distendono. I testi cambiano e si direzionano su tematiche più conosciute”. (Luca Casali)

A partire da oggi La sesta estinzione di Luca Casali è in anteprima streaming sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)