My Bloody Valentine: unica data italiana al Todays Festival 2018 | News | Concerti

Dopo aver annunciato le uniche date italiane di The War On Drugs e King Gizzard & The Lizard Wizard (venerdì 24 agosto 2018), l’organizzazione del Todays Festival 2018 estrae dal cilindro un altro grande nome della scena musicale alternativa e internazionale: i My Blood Valentine.

I padri dello shoegaze, autori del seminale capolavoro Loveless, ispiratori di buona parte della musica degli ultimi 30 anni, saranno infatti in italia il sabato 25 agosto prossimo per un’unica, imperdibile data.

In attesa di altri annunci, vi ricordiamo che la nuova edizione del Todays Festival si terrĂ a Torino dal 24 al 26 agosto 2018. (La redazione)