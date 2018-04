Enzo Avitabile: concerto di solidarietà a favore dei bambini siriani e non solo | News



Enzo Avitabile sarà in concerto a Milano, oggi lunedì 16 aprile, per una serata “speciale” di musica e solidarietà internazionale, in favore dei bambini siriani in fuga dalla guerra, rifugiati in Libano e Kurdistan… e non solo.

La musica come messaggio sociale! Sarà un vero e proprio evento a sostegno dei progetti per 800 minori in fuga dalla guerra in Siria, per i bambini dei campi profughi del Libano, per le vittime della migrazione forzata e per i ragazzi delle periferie disagiate di Milano. (La redazione)