Calgolla - Tuorlo, 2018 | full album stream



Tuorlo è il primo lavoro discografico di Emanuele Calì alias Calgolla.

L’album nasce da alcune composizioni rimaste nel cassetto per tanto tempo finalmente cristallizzate nell’estate 2016 in Sicilia al Ruderec Studio, sotto la produzione di Fabrizio Fortunato.

Sostanziale è il legame tra il percorso musicale e quello letterario, alcuni testi di Tuorlo sono inclusi nel libro di poesie, di prossima pubblicazione per Coazinzola Press, intitolato Spore.

Il titolo del disco vuole richiamare il lungo periodo di gestazione e la particolare densità (in termini di esperienze personali) che esso rappresenta, ma se da una parte viene fuori una vena decisamente intimista e a tratti ermetica, dall’altro è pervaso in maniera costante da tematiche sociali distopiche e di alienazione da tecnologia pervasiva, dalle venature Orwelliane.

Le esperienze personali risultano poco leggibili proprio perché passate al filtro pixellato della società dei consumi, che tende ad ingabbiarci nel ruolo di consumatori distratti. Tuorlo è stato concepito come un concept album che in ogni traccia rimanda a delle sfumature diverse, come a ricomporre a ritroso un personale background di influenze musicali.

I titoli delle tracce sono tutti anagrammi della parola “brano”, poiché frutto di una riflessione/avvicinamento (mai troppo da vicino) alla forma canzone, accompagnati da un numero che rimanda all’ordine cronologico in cui sono state composte le bozze.

La rinuncia a dei titoli “tradizionali” vuole, oltre alla concezione disco come un tutt’uno, trasmettere distanza emotiva (un titolo spesso serve proprio a legare una composizione a una particolare emozione o a un particolare momento, qui assume un ruolo di mera catalogazione).

L’album è stato pubblicato il primo marzo 2018 e distribuito da Distrokid. A partire da oggi è possibile ascoltarlo in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

