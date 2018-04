Il primo singolo che anticipa l’album d’esordio degli Eschimo | News | Video



Inutile è il primo singolo dei giovanissimi Eschimo, primo estratto dal loro disco d’esordio Elvis ha lasciato l’edifico, prodotto da Nicola Baronti e in uscita il prossimo 20 aprile per Phonarchia Dischi/The Orchard.

Il videoclip, diretto da Elia Vitarelli, è stato girato in parte nella cantina in cui si è formata la giovane band della provincia di Pistoia e si sviluppa sul concetto di spettacolarizzazione dell’inutilità: è stato chiesto a vari individui di selezionare degli oggetti che ritenevano superflui e questi sono stati poi posizionati su una base che ricorda un podio, acquisendo così un’attenzione che ne sottolinea la banalità evidente.

Gli oggetti sono poi distrutti per affermarne la totale inutilità. Non a caso, tra questi oggetti troviamo anche il cd della band, a sottolineare quanto sia difficile per un musicista emergente far sentire la propria voce in un’epoca ormai satura di contenuti.

Figli degli anni ‘90, ma con influenze decisamente vintage, gli Eschimo sono un neolaureato in ingegneria, un driver di ambulanze e un operaio in un’azienda di pellame esotico. Che detto così sembra tutto davvero poco rock’n’roll. (La redazione)