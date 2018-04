Gli Echo and the Bunnymen al Todays Festival 2018 | News | Concerti | Festival



Tra le rock band inglesi più influenti degli ultimi quaranta anni, passati alla storia con tre dischi d’oro e tredici album di successo, gli Echo and The Bunnymen saranno in concerto in Italia al Todays Festival 2018.

La formazione anglosassone, tra le più longeve e influenti della storia della new wave, si esibirà sabato 25 agosto 2018 a Torino per la nuova edizione del Todays Festival.

Nello stesso giorno si esibiranno anche i My Bloody Valentine. (La redazione)

Todays Festival 2018

(concerti finora annunciati)

venerdì 24 agosto 2018

THE WAR ON DRUGS (unica data italiana)

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD (unica data italiana)

+ altri artisti da annunciare

sabato 25 agosto 2018

TORINO - sPAZIO211 open air

MY BLOODY VALENTINE (unica data italiana)

ECHO AND THE BUNNYMEN

+ altri artisti da annunciare