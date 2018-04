La club music di Cosmo a Ferrara Sotto le Stelle 2018 | News | Concerti | Festival



Dopo aver fatto ballare i principali superclub di tutta Italia, Cosmo non accenna a fermarsi e sarà protagonista per tutta l’estate delle line up dei più importanti festival musicali, tra cui quella del Ferrara Sotto le Stelle 2018.

Giovedì 28 giugno in Piazza Castello Marco Jacopo Bianchi (aka Cosmo) in Piazza Castello a Ferrara metterà in scena una vera e propria festa, dove sarà impossibile non farsi trascinare dall’energia dell’elettronica contaminata dalla musica etnica. (La redazione)

Ferrara Sotto Le Stelle 2018

(concerti finora annunciati)

5 giugno – THE BREEDERS – Cortile del Castello Estense

13 giugno – LCD SOUNDSYSTEM – Piazza Castello | Unica data italiana

28 giugno – COSMO – Piazza Castello

9 luglio – CIGARETTES AFTER SEX – Cortile del Castello Estense

17 luglio – KASABIAN – Piazza Castello