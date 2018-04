La line up del Siren Festival 2018 | News | Concerti



Si svolgerà dal 26 al 29 luglio a Vasto, in provincia di Chieti, il Siren Festival 2018. Ecco la line up della nuova edizione: Public Image Ltd (PiL), Slowdive, dEUS, Cosmo, Colapesce, 2 Many DJs, Lali Puna, Mouse on Mars, Bud Spencer Blues Explosion, Ryley Walker, Toy, Rodrigo Amarante, Neil Halstead, Ivreatronic, Amari, Myss Keta, The Rainband, Annabel Allum, Mesa, Spielbergs, Germanò, Vanarin. (La redazione)