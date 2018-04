L’omaggio di Fabio Cinti a Franco Battiato con un adattamento gentile de La voce del padrone | News



Manca poco al nuovo album di Fabio Cinti, in uscita il 27 aprile per l’etichetta Private Stanze. Sarà un adattamento per sei strumenti (quartetto d’archi, pianoforte e voce) de La voce del padrone, l’album capolavoro di Franco Battiato pubblicato nel 1981, una vera pietra angolare della discografia italiana.

L’uscita album è anticipata dalla messa in onda di Centro di gravità permanente, scelta iconicamente come primo singolo.

Fabio Cinti annuncia inoltre che promuoverà il suo lavoro in maniera congiunta con il musicista/scrittore Fabio Zuffanti.

Per un caso fortuito, infatti, entrambi pubblicano nello stesso periodo (aprile 2018) due lavori legati all’universo di Franco Battiato: Fabio Cinti il disco La voce del padrone – Un adattamento gentile, Fabio Zuffanti il libro La voce del padrone: 1945 - 1982. Nascita, ascesa e consacrazione del fenomeno, che analizza in maniera dettagliata la carriera dell’artista siciliano dalla nascita all’esplosione de “La voce del padrone”.

L’album più celebre di Battiato (nonché uno dei più venduti nella storia della discografia italiana) diventa quindi il pretesto per presentare in maniera congiunta disco e libro, preludio a future collaborazioni musicali da parte dei due autori. (La redazione)