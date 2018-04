Il tour di Cesare Basile e I Caminanti verso il Primavera Sound 2018 | News | Concerti



Cesare Basile è senza dubbio uno dei più autorevoli e innovativi autori italiani degli ultimi decenni. Negli anni è stato artefice di ben undici album che gli hanno garantito una credibilità e un prestigio tale da portarlo ben due volte a vincere per la categoria “miglior album in dialetto” la Targa Tenco, il riconoscimento italiano più prestigioso e ambito per la nuova musica d’autore e cantautorale.

L’ultimo lavoro discografico di Basile, U Fujutu su nesci chi fa, pubblicato da Urtovox a febbraio 2017, è un mantra mediterraneo narrato in lingua siciliana, fatto di blues, di rock e di musica africana, di brani ipnotici spesso basati su uno solo accordo, di polifonie vocali e di controcanti femminili, di ossessive poliritmie percussive.

Di seguito le date del tour italiano, quattro per l’esattezza, che lo condurranno al prestigioso Primavera Sound 2018 di Barcellona. (La redazione)

24/05 Monk • Roma

25/05 Arci Progresso • Firenze

26/05 Corneliano d’Alba • Cinema Vekkio

29/05 Milano • Serraglio

01/06 Primavera Sound 2018 • Barcelona, Spagna