Myles Kennedy, il cantante degli Alter Bridge, al Teatro romano di Ostia Antica | News | Concerti

Un grande ritorno quello di Myles Kennedy che, acclamatissimo dal pubblico italiano, si Γ¨ esibito lo scorso 4 aprile in un indimenticabile show, tutto completamente sold out, ai Magazzini Generali di Milano.

Ora, a grande richiesta, il cantante degli Alter Bridge torna in Italia e approda il prossimo 19 luglio prossimo nella suggestiva location del Teatro romano di Ostia Antica (Roma) per il Rock in Roma 2018. (La redazione)

